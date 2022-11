Molto prima delle crisi economiche, del Covid e della guerra, c'era una volta un tempo in cui anchedi calcio, e ogni tanto li vinceva pure. Qui vi raccontiamo di una delle spedizioni più sfortunate della storia del nostro calcio, e in particolare della sua partita d'esordio. Già, perché alla vigilia di Qatar-Ecuador, gara inaugurale dei, ci ricordiamo del tempo in cui anche noi, in una fase finale della Coppa del Mondo,, il presidente della Repubblica è Carlo Azeglio Ciampi, il presidente del Consiglio è Silvio Berlusconi,, che ha escluso dai convocati, dopo che quest'ultimo aveva recuperato a tempo record da un grave infortunio. Il Mondiale è quello di Corea del Sud e Giappone, e si gioca al Sapporo Dome, davanti a 31.081 spettatori., veloce terzino destro dell'Ecuador, per il quale la nazionale dispone le contromisure quasi si trattasse di Marcos Cafu (che di lì a meno di un mese avrebbe alzato al cielo la Coppa in quel di Yokohama). Le forze in campo fra Italia ed Ecuador sono comunque impari e,, grazie alla, che gioca ancora come esterno alto a destra, prima di essere reinvento terzino sinistro da Lippi. La grande, tanto gagliardo con la maglia dell'Atalanta quanto smarrito a questi livelli.- Dopo quella partita, l'Italia avrebbe continuato il suo cammino nelperdendo 2-1 con lae pareggiando 1-1 con il, qualificandosi agli ottavi come seconda del girone alle spalle dei messicani. Quella con l'Ecuador sarebbe rimasta l'unica vittoria degli Azzurri in quei Mondiali, perché poi. Ma questa è un'altra storia, a parte un piccolo particolare:naturalmente.: 7' e 27' Vieri: Buffon; Panucci, Nesta, Cannavaro, Maldini; Zambrotta, Tommasi, Di Biagio (69' Gattuso), Doni (64' Di Livio); Totti (74' Del Piero), Vieri.Commissario tecnico: Giovanni Trapattoni: Cevallos; De La Cruz, Hurtado, Poroso, Guerron; Mendez, Obregon, E.Tenorio (59' Ayovi), Chala (86' Asencio); Aguinaga (46' C.Tenorio), Delgado.In panchina: Commissario tecnico: Gomez: Hall (Usa)