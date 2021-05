È un giocatore versatile, moderno, perché può fare il terzino ma ha caratteristiche tecniche anche per impostare bene il gioco. Nella stagione è cresciuto tanto livello di personalità, giocare nel Milan con continuità l’ha aiutato. È un giocatore che mi piace molto, affidabile, e ha ancora margine di miglioramento in fase difensiva.” Massimo Ambrosini loda il terzino portoghese del Milan in una intervista a Record.