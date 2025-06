Getty Images

Ambrosini torna al Milan? "Niente da dire...". E su Modric: "Sarebbe un stimolo, si può gestire bene"

Gabriele Stragapede

32 minuti fa



Massimo Ambrosini tornerà al Milan? Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il club sta valutando di inserire la sua figura come collante fra lo staff tecnico e quello dirigenziale. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e qualche giorno fa l’ex capitano del Milan è stato a casa Milan per un primo contatto con la società. Un’opzione da valutare e da tenere in considerazione, che a Radio Lega Serie A ha commentato così: "Nessuno mi ha chiamato dal Milan, quindi non ho niente da dire”.



Inoltre, l’ex centrocampista rossonero ha analizzato così la possibilità dell’arrivo a parametro zero di Luka Modric: "Mi stupiva un po' l'interesse del Milan, però poi ho capito come Luka potrebbe essere uno stimolo, una guida anche solo per la presenza. Sì, l'età è un problema ma puoi farci un contratto breve, e poi il Milan non giocherà le coppe quindi si può gestire bene. Credo sia una mossa che darebbe prestigio e lustro anche dal punto di vista psicologico, perchè se giochi con Modric è una cosa abbastanza netta e chiara a tutti".