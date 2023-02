Sono diversi in casa viola i calciatori il cui contratto con la Fiorentina scade nel 2024. Situazione che, come da stessa ammissione di Pradè, la società vuole risolvere il prima possibile. Jovic a parte (la cui situazione sarà valutata al termine della prossima stagione), ci sono diversi giocatori che hanno un’opzione nel contratto per far scattare il rinnovo a determinate condizioni. È il caso di Amrabat (a fine stagione lo scatto sarà automatico), di Igor e di Biraghi. Nelle scorse settimane si era parlato di un prolungamento del capitano fino al 2025, ma la società si affrettò a precisare che le condizioni previste dall’opzione non erano ancora state raggiunte. Nessuna opzione invece (e dunque c’è in atto una trattativa nuova) per Kouame, Duncan, Terzic e Ranieri. Stando alle parole di Pradè, dovrebbero rinnovare tutti. Questo quanto scrive stamani La Nazione.