Ancelotti, ultima stagione al Real Madrid? L'ipotesi Brasile e le voci sulla Roma, ma prima la sesta Champions

Il Brasile ha ufficializzato l'esonero di Dorival Junior. La sconfitta per 4-1 contro l'Argentina nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026, pur non compromettendo il cammino dei verdeoro, è stata un'umiliazione troppo grande. Esonero con effetto immediato ed ecco che sono tornate a circolare le voci su Carlo Ancelotti, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

RODRYGO E VINI - L'arrivo di Ancelotti sulla panchina brasiliana sembrerebbe sponsorizzato, in particolare, da Rodrygo e Vinicius, che con lui sono esplosi al Real Madrid. Il rapporto con i due esterni è molto stretto, anche se non basta certo questo per farlo diventare ct della nazionale con più mondiali nella storia. Intanto il nome più accreditato è quello di Jorge Jesus che ha dato piena disponibilità, anche perché per Ancelotti sarebbe un discorso da rimandare comunque a metà luglio, al termine del Mondiale per Club.

RONALDO - Ancelotti al momento non è ancora stato contattato dai vertici della federazione brasiliana. Si parla, però, di uno scenario con Ronaldo presidente che spingerebbe ulteriormente per la candidatura di Carletto. Intanto, interrogato proprio sull questione, il tecnico del Real Madrid ha confermato di essere concentrato sui blancos: "Non ho ricevuto alcuna chiamata dal Brasile, non ricordo di aver affrontato un discorso del genere con il Fenomeno Ronaldo (ex candidato alla presidenza della Cbf, nda). Il mio contratto con il Real Madrid parla chiaro, per me il discorso finisce qui. Ho grande affetto per il Brasile, i suoi calciatori e la sua tifoseria, ma ho un contratto con il Real Madrid e non mi interessa quello che si dice in giro. Ora sono concentrato sul momento della nostra stagione che è cruciale, siamo vicini ai nostri obiettivi e vogliamo raggiungerli".

CONTRATTO - Ancelotti è legato al Real Madrid da un contratto fino al 30 giugno 2026, fino, quindi, alla prossima stagione. Niente vieterebbe un addio al termine di questa, magari terminando in bellezza la sua avventura con i blancos, con cui può ancora vincere la Liga (secondo a -3 dal Barcellona), la Copa del Re (ha vinto la semifinale di andata con la Real Sociedad per 1-0) la Champions League (quarti di finale contro l'Arsenal), prima di giocare il Mondiale per Club in estate. Poi può essere addio?

ROMA CON RANIERI? - Vuole rispettare il contratto, ma, dall'altra parte una chiamata dell Federazione brasiliana potrebbe fargli rivedere i piani. Senza, poi, escludere la suggestiva ipotesi di un appodo alla Roma, con cui ha vinto uno scudetto da giocatore nel 1983. I giallorossi sono in cerca dell'allenatore della prossima stagione e il tandem con lui in panchina e Claudio Ranieri in dirigenza scalderebbe la tifoseria, anche se Sir Claudio ha smentito le voci circolate sui nomi accostati alla panchina giallorossa: "Se andiamo a trovare un altro allenatore e gli chiediamo della Roma, che volete che dica? La cosa che mi fa felice è che avete tirato fuori talmente tanti nomi che di quelli con cui ho parlato non ne avete tirato fuori neanche uno. Mi fa piacere, significa che siamo sulla buona strada."

UN'ALTRA CHAMPIONS -.Tra Roma, la permamenza al Real e l'ipotesi Brasile, il futuro di Ancelotti è da decidere. Prima, però, c'è da finire una stagione con il grande obiettivo di vincere la sesta Champions League da allenatore, la quarta con il Real Madrid.