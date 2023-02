Sebbene sia ancora in corsa su due fronti importanti come la Coppa Italia e la Conference, non si può certo dire che la stagione Viola sia positiva. E nel post partita di Fiorentina-Bologna si è consumata anche una piccola frattura fra squadra e tifoseria, culminata coi cori che Italiano ha definito ingenerosi al fischio finale. Italiano, appunto, si sente il principale responsabile del momento difficile, ed è stato il primo a mettersi in discussione. Certo, davanti ai microfoni difenderà sempre il suo lavoro ed i suoi giocatori, ma nello spogliatoio le strigliate non mancano, così come l’analisi del proprio operato che l’ha portato a riflettere su alcune scelte. Questo quanto scrive stamani il Corriere Fiorentino.