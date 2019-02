Anche contro l'Inter a San Siro Joachim Andersen ha colto l'occasione per mettersi in mostra di fronte ad una delle società maggiormente interessate al calciatore in vista di giugno. Il difensore però è di proprietà della Sampdoria, e la possibilità di rimanere a Genova non sembra neppure così remota per il danese.



"Mi domandano tutti dove andrò. Ovviamente capisco anche che i grandi club siano interessati a me e mi fa piacere sentirlo, ma adesso non è il momento di parlare di una nuova squadra, sono orgoglioso di giocare per la Sampdoria e voglio fare tutto il possibile per andare in Europa" ha detto a elfvoetbal.nl.



La partita con l'Inter logicamente non ha lasciato Anderse felice per l'esito: "Sono dispiaciuto per il risultato contro l’Inter, penso che avremmo meritato almeno un pareggio. Avremmo dovuto portare a casa un punto che sarebbe stato utile, dato che l’obiettivo resta quello di qualificarci per l’Europa League". Di recente Andersen è tornato in Olanda, per incontrare gli ex compagni di squadra. Alla Samp invece ha avuto modo di integrarsi subito, anche grazie a due calciatori in particolare. "Di recente sono tornato a salutare gli ex compagni del Twente" conferma il difensore. "Non ho ancora dimenticato la lingua, essendo stato in Olanda per quattro anni. È bello poter parlare in olandese alla Samp, parlo con Praet ma anche con Barreto, che ha avuto un’esperienza in Olanda e mi dà istruzioni su come migliorarmi".