Non c'è solo il Monaco. Perché André Silva può lasciare il Milan in questa lunga estate di mercato, l'ipotesi è più che concreta aspettando le decisioni dell'Uefa che inevitabilmente condizioneranno acquisti, cessioni e necessità rossonere. Ma l'attaccante portoghese ha deluso, il suo agente Jorge Mendes ha sempre mille soluzioni e sa perfettamente come la dirigenza del Milan voglia regalarsi un attaccante di livello, con o senza Europa League. Ecco perché le prospettive di un'altra stagione da alternativa non esaltano Silva né il suo procuratore.



DA SILVA A VERETOUT - Oltre all'opzione Monaco (ma trapela freddezza sul vociferato Falcao, ad oggi) che non è ancora decollata, Mendes ha aperto la strada a un'ipotesi Premier League per André Silva. In particolare, l'Huddersfield del manager Wagner lo prenderebbe più che volentieri e sta preparando un'offerta da portare al Milan in tempi brevi, magari anticipando un Mondiale con il suo Portogallo che può modificarne la valutazione. Il Diavolo non ha fretta ma André Silva non è intoccabile, tutt'altro; ecco perché la soluzione Huddersfield è una nuova opportunità da considerare per l'ex Porto. Intanto, il Milan è fermo sul mercato in entrata causa Uefa come noto ma rimane vigile sulla situazione di diversi giocatori; tra questi anche Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina apprezzato dal ds Mirabelli. Corvino però è stato chiaro: il francese è intoccabile, fa parte della colonna vertebrale della viola che verrà, servirebbe un'offerta indecente. Milan avvisato, stop su un altro fronte caldo. In attesa delle risposte europee, quelle che oggi contano più di tutto.