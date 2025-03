Argentina-Brasile: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

La sfida delle sfide in Sudamerica: c'èQuasi un anno e mezzo dopo la partita d'andata, nella notte italiana tra martedì e mercoledì l'Albiceleste e i verdeoro tornano ad affrontarsi nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali del 2026, che si giocheranno tra Canada, Messico e Stati Uniti.Entrambe le nazionali arrivano da un successo: la Seleccion di Lionel Scaloni, campione del mondo in carica, ha vinto 1-0 in casa dell'Uruguay nel tredicesimo turno; la Seleçao di Dorival Junior invece ha battuto 2-1 la Colombia.L'Argentina guida la classifica con 25 punti, il Brasile è terzo con 21: in mezzo l'Ecuador, con 22 punti.

Tutte le informazioni su Argentina-Brasile:: Argentina-Brasile: mercoledì 26 marzo 2025: 01.00 italiane: -: OneFootball: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Mac Allister; Simeone, Fernandez, Almada; Alvarez.. Scaloni.: Bento; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Arana; André, Bruno Guimaraes; Rodrygo, Raphinha, Vinicius; Joao Pedro.. Dorival Junior.

- La sfida tra Argentina e Brasile non verrà trasmessa da alcuna emittente televisiva tradizionale. Per vederla c'è però l'opzione OneFootball, che trasmetterà la partita in pay per view tramite la propria app, scaricabile e utilizzabile anche su un moderno televisore compatibile con il servizio.- Argentina-Brasile sarà disponibile anche in streaming su OneFootball su qualunque dispositivo mobile, smartphone, tablet o pc: si potrà scaricare l'app o accedere al sito della piattaforma. La gara è in pay per view, il costo è di 3,99 euro.