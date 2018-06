La vittoria allo scadere dell'Argentina un'emozione troppo forte. Le immagini del malore che lo ha colpito al termine della partita hanno fatto il giro del mondo. Per questo Diego Armando Maradona ha voluto rassicurare tutti scrivendo un messaggio sul suo profilo Facebook.



Questo il contenuto del messaggio: "Voglio solo dirvi che sto bene, che non sono e non sono stato ricoverato. Durante l'intervallo della partita con la Nigeria ho avuto un forte dolore alla nuca e un mancamento. Un medico mi ha visitato e mi ha consigliato di tornare a casa prima del secondo tempo, ma ho deciso di rimanere perché ci stavamo giocando il tutto per tutto. Come sarei potuto andarmene? Un bacio a tutti e grazie per il supporto... Diego ci sarà ancora per un bel po' ".