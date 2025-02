Arsenal senza 9, voci su Lautaro e Vlahovic: gli altri obiettivi di mercato

, che si è rotto il legamento crociato del ginocchio),, che si è infortunato al tendine del ginocchio durante il ritiro a Dubai., quest'ultimo dato out fino a inizio aprile. Quindi teoricamente disponibile per i quarti di finale in Champions League, ma non per gli ottavi di marzo. Quando i Gunners giocheranno

, in scadenza di contratto a giugno 2026 e destinato al divorzio a fine stagione. Al contrario di un altro attaccante dato nel mirino dei Gunners:da un contratto fino al 2029 e da un rapporto molto più solido., ma di aspettare la prossima estate. Quando si scatenerà l'asta per(classe 1999 ex Atletico Madrid ed Hertha Berlino).