Faustino Asprilla, ex attaccante di Parma e Newcastle, simbolo del calcio colombiano negli anni ’90, parla a gazzetta.it: “Il miglior regalo per il mio compleanno? Sicuramente la salvezza del Parma a fine stagione. In questa prima parte di campionato abbiamo accumulato un piccolo vantaggio sulla zona retrocessione. Bisogna essere bravi ad amministrarlo e, se possibile, ad aumentarlo”.





SUL SUO PARMA - “Melli, Chiesa, Crespo, Brolin: indossando questa maglia ho potuto duettare con giocatori fantastici. Ma Zola aveva qualcosa di speciale. Con lui giocavo a occhi chiusi. Un ragazzo intelligentissimo, dotato di piedi d’oro”.





SU MBAPPE’ - “Successore di Messi e CR7? Mbappé sicuramente. Stravedo per lui, stravedo anche per Pulisic del Borussia Dortmund: è uno che fa la differenza. Il mio erede? Forse Mbappé: ha una velocità superiore alla media, calcia benissimo sia di destro che di sinistro. Ha movenze e falcata che ricordano un po’ le mie”.





SU JAMES RODRIGUEZ - “Se è stato scelto dal Real Madrid significa che ha le qualità per fare la differenza in qualsiasi squadra: per giocare in Italia, però, bisogna sapersi destreggiare in entrambe le fasi. James è fantastico in costruzione di gioco. Dovrà imparare a essere utile ai compagni anche quando il pallone è tra i piedi degli avversari”