Aston Villa, UFFICIALE: blindato il tecnico Emery

L'ha annunciato che l'allenatoreresterà alla guida dal club per i prossimi cinque anni. Arrivato nel 2022 il tecnico basco ha riportato il club inglese in Europa dopo 13 anni e in questa stagione ha conquistato la prima qualificazione in Champions League nella storia della società."Stiamo costruendo qualcosa di speciale qui all’Aston Villa con Unai al centro e siamo lieti che abbia firmato un nuovo accordo con il club fino al 2029. - ha spiegato il presidente Nassef Sawiris sul sito del club - Mentre ci avviciniamo al nostro storico 150° anniversario, c’è molto da aspettarsi con Unai al timone”.

"Sono molto felice di fare questo passo e di avere la responsabilità di guidare questo club. - gli fa eco Emery - Da quando sono arrivato con Wes e Nassef abbiamo sempre trovato l’ambiente e la struttura migliori per sviluppare un progetto con la massima ambizione. Tutta la struttura calcistica con Monchi e Damian e la proprietà condividiamo la stessa visione e gli stessi obiettivi. C'è una grande alchimia all'Aston Villa. E anche il supporto dei tifosi fa la differenza per sentirsi a casa. Siamo davvero entusiasti di continuare questo viaggio senza limiti ai nostri sogni”.