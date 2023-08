Aston Villa-Lazio 3-0, Top & Flop dei biancocelesti



TOP

Provedel: reattivo sul calcio di rigore parato. Ha tenuto in piedi la squadra finché ha potuto con almeno 4 interventi decisivi.

Castellanos: entra a risultato già compromesso, ma la grinta c'è.

Pedro: suo l'unico tiro in porta della Lazio in tutta la partita.



FLOP

Basic: un pesce fuor d'acqua. Apporto nullo alla squadra in tutta la gara.

Romagnoli: gli avversari vanno al doppio della sua velocità e lui fa fatica a tenere le marcature su chiunque. Scomposto l'intervento che causa il rigore.

Gila: non è decisivo il suo autogol, ma l'intervento è comunque goffo.