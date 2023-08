La Roma fa la spesa in casa Atalanta in questa sessione estiva di mercato. Dopo Spinazzola, Mancini e Cristante, altri due ex nerazzurri potrebbero rinforzare la squadra di Mourinho.



Il primo è l'attaccante Duvan Zapata, sempre più vicino alla Capitale: il colombiano ha già parlato con la dirigenza che gli garantirebbe la maglia da titolare, ricordo lontano nell'Atalanta di Scamacca e Touré, e la società bergamasca si libererebbe di un ingaggio pesante. Resta il nodo cifre: un milione e mezzo per il prestito non basta ai Percassi, Tiago Pinto deve arrivare almeno a tre.



Il secondo innesto riguarda la difesa: è stato infatti individuato in Demiral, il centrale turco ex Juve finito fuori rosa a Bergamo, il perfetto erede di Ibanez, altro ex Atalanta.