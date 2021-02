L’Atalanta Primavera, che aveva sconfittola Baby Fiorentina nella finale di Supercoppa, questa volta si fa raggiungere due volte in un match davvero avvincente, terminato 3-3 allo stadio Bozzi di Firenze.



PRIMO TEMPO- 2′ ed è subito l’Atalanta a passare in vantaggio con Sidibe, che insacca di testa sugli sviluppi di un corner ma, dopo altri 2′, Agostinelli batte dalla sinistra una punizione potente con la sfera che s’insacca nel sette. Problemi per mister Brambilla al 34′: Panada è costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio, in lacrime.



RIPRESA- Dopo il break, a soli 3′ dal fischio iniziale, Munteanu porta in vantaggio la Fiorentina raccogliendo un cross dalla destra di Corradini ma, dopo altri 11′ l’Atalanta ribalta la partita: prima pareggia i conti con Rosa, poi ritorna in vantaggio con Gyabuaa, che dal limite dell’area controlla col petto e calcia al volo (2-3). La partita però cambia nuovamente a causa di un episodio che avviene a 8′ dalla fine e decide le sorti del match: Berto, che era entrato per sostituire l’infortunato Panada, viene espulso dopo aver colpito con una tacchettata al volto Amatucci. In superiorità numerica, la baby viola assedia Gelmi, che para tutto fino al penultimo dei 5′ di recupero: sugli sviluppi di un corner casalingo dalla destra, il pallone arriva in area e viene deviato in rete da Tirelli per il 3-3 finale.