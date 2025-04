Atalanta, Gasperini mischia le carte: la situazione e i possibili scenari

Era il 22 febbraio quando il tecnico dell’Atalanta,aveva detto due parole entrate come un fulmine a ciel sereno nella testa dei tifosi bergamaschi: “. Da quel momento in avanti, tra l’ad Luca Percassi che fissava a fine maggio la tempistica giusta per riparlarne e il patron e, il Gasp ha tenuto più o meno la stessa linea: nel calcio si cambia, l’Atalanta va avanti, le idee possono essere diverse.Sembrava.

Oggi Gasperini, intervistato da Sky Sport a margine del Premio “Miglior allenatore della Serie A” nell’ambito della manifestazione “Inside the sport” a Coverciano, è tornato sulle sue parole e ha detto di prenderle in maniera letterale. “è una cosa diversa. L’obiettivo è raggiungere la Champions”. Quindi, viene da pensare, se la sua Atalanta raggiungerà il traguardo più ambito, messo a dura prova dalla gara contro il Lecce (1-1),Non torna indietro sul mancato rinnovo l'allenatore di Grugliasco, ma mette una deadline precisa. Magari chissà, questa volta per provare davvero aSenza bluff.

Questa ipotesi però è difficile che accada, conoscendo la lungimiranza dei Percassi.. Una situazione che potrebbe tornargli utile solo se servirà per preparare nel frattempo il terreno a un nuovo corso, a un nuovo ciclo,Altrimenti, a fine maggio le strade si divideranno già. Se le idee e gli obiettivi, di campo e di mercato (con il ds, non coincideranno nella tavola rotonda con dirigenti e Pagliuca dopo la gara col Parma, è quasilo saprà lo spogliatoio, lo sapranno i tifosi, con possibili altri polveroni mediatici a ogni più piccola dichiarazione. Una situazione che già negli ultimi due mesi non ha giovato all'Atalanta.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui