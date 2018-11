Hans Hateboer, laterale dell’Atalanta, svela a la Gazzetta dello Sport il suo sogno: “Ho un contratto fino al 2022, ma un domani vorrei misurarmi in Liga o Premier. E sogno la Champions”. Due parole, poi, su Gasperini: “Mi ha migliorato in tutto. Con me insiste sui tempi di gioco e nei dribbling, ma devo ancora crescere, soprattutto nell’ultimo passaggio. Grazie a lui sono un giocatore diverso. Il mio approdo in Nazionale è soprattutto merito suo”.