A due giorni dalla sfida che vale il match ball di Europa League contro lo Sturm Graz l'Atalanta perde tre titolari. Se per Scalvini si tratta di un residuo di lombalgia, e non verrà rischiato perché a Udine domenica mancherà già capitan Toloi per squalifica, più grave è la situazione per Ruggeri e De Ketelaere.



L'esterno sinistro bergamasco dell'Atalanta è tornato a Zingonia con la caviglia malconcia per una forte contusione rimediata contro l'Inter. Sembrava solo una semplice botta e invece la caviglia si è gonfiata. L'esito della risonanza è stato chiaro: postumi traumatico-distrattivi della caviglia destra con interessamento del compartimento articolare interno. Si proverà a recuperarlo per Udine ma le possibilità sono poche.



Il fantasista belga De Ketelaere invece ha sentito un fastidio durante l'allenamento di ieri, ma è un infortunio che sicuramente si è procurato nel finale di gara contro l'Inter. Essendo interessato il mediale del legamento collaterale non è grave, ma per riprendersi dai postumi distrattivi al ginocchio sinistro ci vorrà tutta la sosta.