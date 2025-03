Atalanta-Inter, le pagelle di CM: Lautaro un leone, Acerbi ferma anche l’aria. Ederson che ingenuità!

dopo i 5 clean sheet di fila, rimane attento ai tiri velenosi di Thuram e Dumfries, regala un angolo e un fallo laterale e nella ripresa si fa beffare sui due gol.attento e protettivo, va a cercare Mkhitaryan abbassandosi ma si sente l'assenza della sua spinta in profondità.male, entra per cercare il pari ma tutti i tiri sono telefonati, cerca un rigore).quando si perde Thuram è sempre un rischio per l’Atalanta, lui cerca di limitare le disattenzioni ma nons empre ci riesce.perfetto in ogni intervento nel primo tempo, recupera palla su Lautaro innervosendolo, sventa tutto. Qualche colpa però sul gol da corner di Carlos Augusto, perde energia nella ripresa.

ammonito per un fallo su Dumfries, ha qualche difficoltà a mettere insieme un cross.fa meglio del collega, ma non basta).: duella con Barella, ma a volte lo lascia troppo solo, poi ci prova da fuori ma senza convinzione. Ingenuo, si fa espellere per proteste lasciando la sua squadra in dieci nel momento più importante per provare a pareggiare i conti.: abile a servire Pasalic davanti alla porta, perde troppe palle in mediana nella ripresa, che danno il la alle ripartenze ospiti.quando corre più veloce di Dumfries regala spazio ai compagni, ma il numero 2 lo beffa troppe volte.

il Gasp lo sceglie per la sua esperienza di trequartista ma anche per la duttilità di falso nove e infatti la prima vera occasione bergamasca è sul suo colpo di testa, parato da Sommer. Parte basso per sorprendere ma non si vede più.Dal 14’ s.t.entra per ribaltare la gara ma non ci si accorge quasi della sua presenza in area).il capocannoniere del campionato non riesce sempre a intuire in tempo le idee di Lookman. Appare spento.Dal 29’ s.t.: perde la palla nel momento più importante, quello del tiro verso la porta).

: il nigeriano traina le ripartenze dei padroni di casa, ma sul più bello calcia male o non si intende con Retegui.Dal 39’ s.t.prova a ricostruire, ma è solo).sceglie lo schieramento meno offensivo, col trequartista, e la sua Atalanta parte come un diesel, pronta ad affondare al momento giusto ma nella ripresa gli episodi la condannano e per la sua espulsione non potrà essree sulla panchina del Franchi.: Per 18 minuti l’Atalanta sta rintanata ma quando per la prima volta si affaccia dalle sue parti con il colpo di testa di Pasalic, lo svizzero vola a sventare il pericolo con un bel colpo di reni.

: Lookman è un cliente da trattare con le pinze e in un’occasione si becca anche un tunnel che esalta il nigeriano e l’intero Gewiss, ma è l’unica incertezza di una partita che lo vede vincitore del duello contro l’attaccante.: Allunga quel gambone ovunque, come fosse un gadget accessorio. Op op anticipo, non passa neanche l’aria. Enorme.: Insuperabile, gioca da gladiatore e spende anche due gialli (il secondo discutibile). Anche palla al piede è un pericolo costante, l’azione del mancato gol di Frattesi nasce da una sua iniziativa.

: Resta basso per un motivo ben preciso, la presenza di Lookman terrorizza e da quel lato serve un bel supporto a Pavard.Entra e si sistema sulla fascia come quinto. Senza paura, prova sempre a giocarla e fa anche una brutta figura quando prova la conclusione al volo su cross di Carlos Augusto, ma la timidezza non gli appartiene e si prende le sue responsabilità).Tanti errori di misura e di concetto, soprattutto nel primo tempo, quando perde un paio di palloni pericolosissimi insistendo in dribbling. Ma quel moto perpetuo è un continuo fastidio per tutti, come una zanzara che ti toglie il sonno. Suo l’assist per Lautaro.

Calcio d’angolo telecomandato per la testa di Carlos Augusto. Giocate semplici e tocchi puliti. Torna leader in una partita complicatissima.(Dal 45’ s.t.Dolo la grande prestazione in Champions, offre una prova altrettanto convincente anche a Bergamo, confermando che il periodo di appannamento fisico è ormai alle spalle.(Dal 30’ s.t.Entra con l’atteggiamento giusto, ci mette tutto anche se sbaglia un gol clamoroso che avrebbe chiuso definitivamente i conti).Kolasinac se lo perde e lui svetta in area di rigore per realizzare di testa il gol del vantaggio. In un momento di grave emergenza per l’Inter, il brasiliano è tornato per risolvere parecchi problemi all’Inter e a Inzaghi.

Scambia con Lautaro e arriva di fronte a Carnesecchi, il tocco è delicato, il pallone viaggia lento verso la linea di porta ma il palo interno gli nega il gol. Sottoposto a continui crash test contro i rocciosi difensori opposti, ma il francese è una bestia che non teme scontri.(Dal 46’ s.t.Il modo in cui chiude l’uno due a Thuram è da manuale del calcio, spalle alla porta mette in porta il compagno. Lotta come un leone, sente un fastidio e chiede il cambio, poi cambia idea e chiede di aspettare. Menomale, perché dopo pochi minuti chiude la partita con un perfetto diagonale.

(Dal 46’ s.t.La sua Inter va a Bergamo con un’idea chiarissima, quella di dominare la partita. Ci riesce, dall’inizio alla fine, dando una bella spallata sia al Napoli che all’Atalanta.