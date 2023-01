Il portiere dell'Atalanta Juan Musso piace al Villarreal, contro cui l'anno scorso giocò una delle migliori partite in nerazzurro. Il club spagnolo ha appena ceduto all'Ajax Rulli, il portiere che ha sottratto il posto nell'Argentina Mondiale proprio a Musso.



Ora il Villarreal sta seriamente pensando do sostituirlo proprio con Musso, che però difficilmente si muoverà in inverno e per cui la richiesta sarebbe superiore ai 20 milioni per rientrare della spesa fatta in casa Udinese.