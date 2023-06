Atalanta in festa per il ritorno in Europa, obiettivo raggiunto per la sesta volta nelle ultime sette stagioni. Domenica sera al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini gioca l'ultima giornata di campionato in Serie A contro il Monza.



E' il 4 giugno e ricorre il tredicesimo anniversario dall'ingresso in società della famiglia Percassi. Per l'occasione domani arriverà a Bergamo e assisterà alla partita Stephen Pagliuca, il presidente del fondo statunitense Bain Capital che l'anno scorso è diventato l'azionista di maggioranza del club nerazzurro acquistando il 55% delle quote dai Percassi.