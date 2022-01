Per l'Atalanta il mercato non è chiuso. La dirigenza bergamasca, tra oggi e domani, proverà un colpo last minute: Valentin Mihaila, esterno offensivo classe 2000 del Parma, ai margini del progetto gialloblù e sul mercato.



Come riporta La Gazzetta dello Sport, Atalanta e Parma stanno ragionando sulla base di un prestito con diritto riscatto per il giocatore pagato circa 10 milioni di euro un anno fa all’Universitatea Craiova. La valutazione di oggi può essere scesa leggermente, con il riscatto del cartellino quotato dalla Dea a circa 8 milioni. L'unico inghippo riguarda la lista per l’Europa League, dato che Mihaila non è cresciuto nel settore giovanile della Dea e nemmeno nel nostro Paese. Per inserirlo, occorrerebbe il taglio di un elemento.