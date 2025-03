Athletic Club-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Lava a caccia dei quarti di finale. A Bilbao si riparte dal 2-1 dello stadio Olimpico firmato da Angelino e Shomurodov. Dybala e compagni sono attesi in un clima infernale con il San Mames che sarà sold out. Ranieri deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, ma sicuramente torna dal 1’ Paulo Dybala. L’argentino non ha ancora segnato in una trasferta europea quest’anno. E l’ultimo è ancora quello nella finale di Budapest del 2023.: Athletic Club-Roma: giovedì 13 marzo: 18.45

: Sky: Sky Go, NowAgirrezabala; Gorosabel, Nunez, A. Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Gomez, N. Williams; SannadiValverde.Svilar; Rensch, Mancini, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angeliño; Dybala, Shomurodov.Ranieri

: Ranieri ritrova Dybala dopo il turno di riposo concesso nella trasferta di Empoli. Torna anche Paredes in Europa dopo che aveva saltato la gara d’andata per squalifica. Verso il forfait Celik per una lesione di primo grado alla coscia sinistra. Out Salah-Eddine e Gourna-Douath che sono fuori dalla lista Uefa: sarà visibile in diretta tv su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Sul canale numero 251 del satellite ci sarà invece la classica Diretta Gol europea in cui verranno raccontati i goal e le azioni salienti anche della partita dell'Olimpico.

