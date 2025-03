Atletico Madrid-Barcellona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(domenica 16 marzo 2025 con calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la 28ª giornata della Liga in Spagna. Due squadre che stanno vivendo un momento opposto, ma che sono in piena lotta per la vittoria del campionato e sono divise in classifica da un solo punto (a favore dei blaugrana).I padroni di casa allenati dalarrivano dal ko rimediato contro il Getafe soltanto 7 giorni fa, ma soprattutto dalla cocente eliminazione ai rigori contro il Real Madrid nel derby valido per gli ottavi di Champions League (con la polemica del rigore annullato a Julian Alvarez per presunto doppio tocco nella lotteria finale). Gli ospiti dihanno invece passato il turno in Champions League eliminando con un super Lamine Yamal il Benfica e sono imbattuti da tempo in campionato.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Atletico Madrid-Barcellona in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Atletico Madrid-Barcellona.Data: domenica 16 marzo 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.(4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; G. Simeone, Barrios, De Paul, Samuel Lino; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone.

(4-3-3): Szczesny; Kounde, Cubarsi, I. Martinez, Balde; Dani Olmo, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Flick.- Atletico-Barcellona Parma è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.