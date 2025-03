Getty Images

Atletico Madrid-Barcellona LIVE 0-0

Francesco Guerrieri

adesso



La 28a giornata del campionato spagnolo si chiude con il big match tra Atletico Madrid e Barcellona: i Colchoneros arrivato dall'eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid, la gara di ritorno è andata avanti fino ai calci di rigore dove a discutere è stato il doppio tocco di Julian Alvarez dal dischetto; la squadra di Flick ha superato il turno grazie alla doppia vittoria contro il Benfica. Nella Liga sono divise da un punto: Barcellona secondo a 57 e Atletico a 56; si gioca al Wanda Metropolitano, dove la squadra di Simeone non ha mai perso nelle 14 partite giocate, il Barça però con 30 punti in 14 gare è la squadra che ha il miglior rendimento in trasferta.