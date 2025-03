Atletico Madrid, Simeone: "Champions League? La partita l'avevamo vinta, è finita come ha deciso la Uefa"

Getty Images

Il pareggio confa frenare ancorache ormai sta vedendo sfumare il sogno di combattere fino alla fine con. La squadra del Cholo è a -3 dae con una partita in più, deve insomma sperare nei passi falsi dei rivali per rientrare. Nel post-partita a Marca, l'allenatore ha parlato anche del modo in cui i suoi sono stati eliminati dai cugini inquando ​un rigore realizzato è stato annullato a Juliansu revisione al VAR per doppio tocco dell'attaccante

Nessuna delle due squadre ha avuto situazioni da gol. Abbiamo commesso il rigore in un'azione isolata. Abbiamo provato qualche giocata, ma è rimasta una partita piatta. Sappiamo che la stagione ha momenti buoni, normali, cattivi... Bisogna saperli attraversare. Abbiamo una partita molto bella mercoledì contro il, in coppa, e speriamo di mettere tutte le nostre energie"."Il nostro momento possiamo separarlo in situazioni., la seconda partita (il ritorno agli ottavi con il Real Madrid, ndr) l. Il match l'abbiamo vinto... Contro il Barcellona siamo stati esposti contro una squadra che crea molti pericoli e ci ha fatto quattro gol in 20 minuti. Oggi abbiamo fatto una partita piatta".