Jan Oblak non chiude all'addio all'Atletico Madrid. Il portiere sloveno, intervistato da Goal.com, spiega: "Ci sono tante cose che possono succedere. Puoi avere un contratto o qualsiasi altra cosa, o il club vede un'altra opzione. Non si sa mai. La Premier è un campionato interessante e non so cosa succederà in futuro. Io mi piace, sono una persona a cui piacciono le nuove sfide, ma sono nell'Atleti da sette anni, è passato tanto tempo, sono felice e non so cosa succederà in futuro. Le cose sono andate molto bene, sono contento perché quest'anno stiamo lottando per il titolo ed è ciò che voglio: che mia squadra sia essere competitiva per ottenere titoli".