Az Alkmaar-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

La Roma vola in Olanda per la penultima giornata del campionato di Europa League. I giallorossi vanno a caccia dei tre punti per sperare di qualificarsi tra le prime 8 e per cercare di tornare a vincere fuori casa. L’ultima vittoria tra campionato e coppe è ancora quella del 25 aprile ad Udine.Partita: Az Almaar-RomaData: giovedì 23 gennaio

Orario: 18.45Canale Tv: SkyStreaming: Sky Go, Now,(4-3-3): Owusu-Oduro; Moller Wolfe, Penetra, Goes, Maikuma; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; van Bommel, Poku, Parrott.. Jansen.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli; El Shaarawy, Soulé; Dovbyk.. Ranieri.: Ranieri dovrà rinunciare a Lorenzo Pellegrini che è out per un problema al ginocchio. Torna tra i convocati Cristante ma difficilmente scenderà in campo. Entrambi puntano alla partita di Udine. Turno di riposo per Paredes, Dybala e Hummels.

la partita tra AZ Alkmaar e Roma si può guardare in tv giovedì 23 gennaio su Sky e NOW. L'Europa League è infatti in esclusiva su uno dei due servizi e non è prevista una trasmissione live in chiaro su TV. La partita della Roma, sia su Sky che su NOW, si può vedere in tv ai canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport).: la partita tra AZ Alkmaar e Roma sarà visibile anche in streaming Sky Go (per gli abbonati Sky) e NOW