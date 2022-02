Secondo RAC1, il Barcellona si è assicurata il diritto di prelazione per l'ingaggio di José María Giménez per ben 15 milioni di euro. È quanto emerge dall'indagine commissionata al fine di vagliare la gestione del precedente consiglio di amministrazione, e riportata dall’emittente catalana, secondo cui il Barça avrebbe pagato l’Atletico Madrid in anticipo per assicurarsi il trasferimento del difensore uruguaiano in futuro. Operazione che, però, non ha avuto luogo.