Le parole di ieri del presidente Bartomeu hanno certificato come la rottura fra il Barcellona e Ivan Rakitic è di quelle importanti. Sul giocatore c'è da tempo l'Inter, ma secondo ESPN il club nerazzurro non è in pole position per l'acquisto del croato. In prima fila c'è infatti il Manchester United, pronto a rivoluzionare la propria rosa e il proprio centrocampo.