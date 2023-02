Il Barcellona ha bisogno di altri soldi: dopo le grandi manovre estive con l'accordo con Spotify e le varie cessioni dei diritti, i blaugrana stanno pensando secondo Mundo Deportivo ad una nuova iniziativa che potrebbe fruttare ben 5 milioni: quella di accogliere un altro sponsor sui pantaloncini.



NOVITA'? NO - I pantaloncini non sono mai stati sfruttati dal Barça, ma sono stati utilizzati da altri club per accogliere inserzioni. Tra questi, ad esempio, il Maiorca e l’Espanyol. Un altro escamotage per rientrare nei paletti imposti dal fair play finanziario e avere la possibilità di operare all'interno delle prossime finestre di mercato.