Barcellona-Real Madrid, bloccato il comunicato che poteva far saltare la partita

AFP via Getty Images

La finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid ha rischiato davvero di saltare. Si è andati tanto così dal non scendere in campo. Nella giornata di ieri, venerdì 25 aprile,; da qui il club di Florentino Perez ha chiesto di cambiare la designazione arbitrale ricevendo però un due di picche e grandi critiche per quel video pubblicato sui propri canali.

- I Blancos avevano minacciato di non presentarsi, facendo poi dietrofront in serata. In una giornata di caos totale,, e che in caso di pubblicazione avrebbe potuto davvero fa saltare definitivamente la partita col Barcellona. A raccontarlo è il quotidiano spagnolo Marca, secondo il quale in serata c'è stato un incontro tra il Presidente della Federcalcio Rafael Louzàn e il dirigente arbitrale Luis Medina Catalejo, durante il quale è stato deciso di pubblicare quel comunicato a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio della finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid. E' stata mostrata vicinanza e sensibilità verso gli arbitri che ricevono continui attacchi, e dall'altra parte è stato chiesto loro moderazione per garantire la stabilià della gara.