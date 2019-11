Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni di ESPN di un possibile futuro in MLS: "L'MLS è una competizione che è cresciuta molto negli ultimi anni e questo è confermato dai tanti giocatori giovani che si sono trasferiti lì negli ultimi due anni da tutto il sudamerica. Questo dimostra che la lega vuole crescere e non solo arrivare a giocatori di una certa età che vanno lì a ritirarsi. Loro cercano quel mix che rende la lega migliore. Ho avuto una conversazione con Lodeiro. MLS è una lega di cui ogni giocatore sarebbe interessato e gli ho chiesto qualcosa sulla competizione e sui suoi compagni di squadra. Adesso ho un contratto con il Barca e sono molto felice qui. Ma in futuro non si sa mai, è un campionato attraente".