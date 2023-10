Lamine Yamal 2026 pic.twitter.com/9LUn7qcH9k — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) October 2, 2023

Lamine Yamal ha signat fins al 30 de juny del 2026, completant així la seva etapa juvenil. La clàusula de rescissió serà de 1.000 milions d'euros



Ora è ufficiale., 16enne esterno offensivo spagnolo di origine della Guinea Equatoriale,Accordo firmato per il nuovo gioiello della Masia: all’interno, è presente una clausola rescissoria da un miliardo di euro, come accaduto con altri giovani talenti di casa Barcellona come Ansu Fati e Gavi.La rivelazione di questa prima parte di stagione in Catalogna è arrivato un’ora fa alla Ciutat Esportiva insieme alla sua famiglia, dove ha messo nero su bianco la sua firma sul nuovo contratto. La cerimonia del rinnovo è stata privata, senza la presenza dei media.L'attaccante del Barça ha firmato il suo nuovo contratto lunedì mattina negli uffici della Ciutat Esportiva Joan Gamper, in un evento con il presidente dell'FC Barcelona, Joan Laporta, il vicepresidente Rafa Yuste, il direttore responsabile del calcio formativo, Joan Soler e il direttore sportivo del club, Anderson Luis de Souza "Deco".come ha fatto da quando è arrivato a La Masia all'età di 7 anni dal CF La Torreta.. A soli 15 anni, 9 mesi e 16 giorni, ha fatto il suo debutto ufficiale per la prima squadra contro il Betis nella Liga, il 29 aprile 2023, diventando il giocatore più giovane a debuttare per l'FC Barcelona.Da allora, si è guadagnato un posto nella squadra di Xavi Hernández. E, dopo aver fatto la preseason 23/24,Dopo la sua prima convocazione, la giovane perla allenata a La Masia ha fatto il suo debutto contro la Georgia all'età di 16 anni e 57 giorni come il giocatore più giovane della Spagna. Ma non solo perché, nella mezz'ora in cui è stato in campo, ha segnato l'1-7 finale nel trionfo spagnolo per diventare anche il più giovane marcatore".