Xavi avrebbe espressamente richiesto al club di non cedere altri giocatori entro la fine del mercato. L'unico discorso in ballo è quello di Ansu Fati, vicino al Brighton di De Zerbi. Il tecnico, però non vuol lasciar partire altri tesserati: né Eric García, né Marcos Alonso, né Abde. Conta su di loro a meno che non arrivi un'offerta non rifiutabile.