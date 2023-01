Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale, ha salutato Gianluca Vialli con un toccante messaggio su Instagram, condiviso nelle stories: "Per sentirmi realizzato mi basterebbe essere, per qualcuno, quello che tu sei stato per noi in questi anni. Ciao Gianlu, ci mancherai". Barella e Vialli avevano trionfato insieme con l’Italia, nello storico Europeo del 2020.