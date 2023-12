, vice presidente onorario del, commenta a Sky Sport il sorteggio di, che ha consegnato ai rossoneri il: "Sappiamo che non dobbiamo mai sottovalutare nessuno, il Rennes può essere ambizioso. Le squadre francesi sono sempre particolare, ma per quello che è il Milan e quello che rappresenta dobbiamo pensare a vincere. Le grandi motivazioni non devono mai mancare, dobbiamo pensare in grande senza sottovalutare nessuno, con grande rispetto. Giocheremo a febbraio, sarà importante recuperare giocatori e avere la rosa al completo".- "La partita è stata buona, abbiamo creato. E' stata una bella partita e non era facile contro il Monza, non hanno fatto la loro miglior partita ma per merito del Milan"."Credo che non si debba scegliere. Il Milan deve giocare ogni competizione che ha, anche la Coppa Italia, al meglio, cercando di andare il più avanti possibile. Il campionato è agli inizi, dobbiamo centrare l'obiettivo e guardare avanti. La classifica si può migliorare, quando recupereremo tutti avremo una rosa che può competere".- "E' bello vedere un giovane cresciuto da noi esordire e fare gol all'esordio. Fa bene all'ambiente, ai nostri colori, al nostro settore giovanile e al nostro calcio. Il Milan deve stare attento a giovani interessanti e da lanciare, ed essere sempre attento al patrimonio italiano. Sono contento per lui e anche per Camarda. Immagino la felicità di Jan-Carlo e della sua famiglia, il Milan è felicissimo che possa accadere anche questo".- "Chiaro che non abbiamo avuto la continuità che si pensava, ma sapevamo che il girone di Champions era molto difficile e quando perdi una partita comprometti tutto. Il campionato è ancora lungo, ma al completo possiamo dare noia a tutti. Se alla fine saranno più bravi gli altri faremo un applauso, ma siamo all'inizio della stagione e possiamo fare bene".