Bastoni dell'Inter è il difensore più costoso al mondo: 80 milioni di euro per il regista aggiunto di Inzaghi

che è balzato in testa a questa particolare classifica aggiornata costantemente da Transfertmarkt, portale specializzato in quest’ambito. Il classecondivide questo primato con: entrambi, secondo il sitoUn bel traguardo – seppure effimero – per il mancino diche sta completando un’altra stagione di. È diventato ormaiper i nerazzurri per la sua capacità di sganciarsi dalla difesa e di dare una mano nelladel gioco e nellaSempre più, è migliorato anche in alcuni aspetti difensivi e nell’attenzione da porre sempre sugli attaccanti avversari, pur restando il fatto che. Un boost questo alla sua fiducia dopo due gare con lache di certo non sono state perfette per lui. Basti vedere ai voti che calciomercato.com gli ha rifilato nella doppia sfida con la Germania:, due insufficienze dalle quali però non potrà rialzarsi subito visto che, squalificato, salterà il prossimo match dell’Inter, contro

Dopo averlo premiato,, esperto di Serie A per Transfermarkt, ha spiegato il motivo della sua eccezionalità: “Ci sonoÈ uno dei motivi principali per cui l'Inter ha subito solo due gol in dieci partite di Champions League e ha mantenuto la porta inviolata sette volte nella fase a gironi. Oltre alle sue importanti qualità difensive, si distingue per lae ilLa sua eccellente visione di gioco gli consente di giocare la palla da dietro, fungendo danella fase offensiva, a cui spesso partecipa avanzando nel terzo di attacco per creare superiorità numerica e fornire assist. La sua alta statura lo rende anche, una qualità che può usare quando spinge in avanti per i calci piazzati. Ora, a 25 anni, ha anche assunto un ruolo ditotale all'interno della squadra".

Bastoni rappresenta il nuovo che avanza e che ormai si è stabilito a livello mondiale di quella che un tempo era conosciuta comel’erede dei vari, gli ultimi alfieri di questa tradizione che ha contato anche su leggende comeQuello dell’ex Parma e Atalanta è un. I difensori col valore di mercato in precedenza più alto erano stati Nesta -milioni tra il 2004 e il 2006 – e Bonucci -nel 2017.A 25 anni Bastoni è ormai nele ha completato quel percorso diavviato quando è arrivato in nerazzurro nel 2017.Come detto, appaiato a lui, c’è soloin questo ranking. Dietro di lui invece professori del mestiere comedell’Arsenal,del Manchester City edel Liverpool, tutti valutati 75 milioni. Inseguonodel Manchester City edel Barcellona a 70,del Psg a 65 e(Liverpool) e(Barcellona) a 60.