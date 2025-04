Bayern Monaco-Borussia Dortmund: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il Klassiker tra l'andata e il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League: si gioca, 29esima giornata di Bundesliga.Una super sfida a cavallo degli impegni europei, all'Allianz Arena di Monaco i bavaresi di Vincent Kompany ospitano i gialloneri di Niko Kovac, due squadre separate da ben 27 punti in classifica: il Bayern è in vetta con 68 punti, il Dortmund ne ha 41 ed è in lotta per un posto in Europa.Il Bayern arriva dalla sconfitta interna contro l'Inter nell'andata dei quarti (2-1 per i nerazzurri di Simone Inzaghi) e mercoledì tenterà la rimonta a San Siro nella gara di ritorno. Il BVB si troverà di fronte a un muro ancora più alto: 4-0 per il Barcellona all'andata, nel ritorno al Signal Iduna Park serve un'impresa colossale per ribaltare il risultato e accedere alle semifinali.

: Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Gross, Ozcan, Gittens; Brandt; Adeyemi, Beier.. Kovac.- Il Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport.- Bayern Monaco-Borussia Dortmund sarà disponibile anche in diretta streaming. Per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.L'alternativa è costituita da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il 'Pass Sport'.