Buone notizie in casa Bayern Monaco alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, dove la squadra campione d'Europa in carica dovrà ribaltare il 2-3 dell'andata. Come riporta il sito ufficiale del club bavarese, "Lewandowski sta lavorando duramente al suo ritorno. Il capocannoniere dell’FC Bayern ha completato una sessione di corsa questa mattina sotto la tempesta di neve a Monaco per la prima volta dopo un infortunio ai legamenti del ginocchio destro. Lewandowski è tornato al Bayern infortunato dalle partite internazionali della nazionale polacca e non sarà disponibile per il ritorno dei quarti di finale di Champions League martedì contro il Paris Saint-Germain".