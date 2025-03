Bayern Monaco-St. Pauli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Anche illa prossima avversariaintorna a giocare in campionato dopo la sosta per le nazionali. In programma c'è la 27esima giornata della Bundesliga 2024/25All'Allianz Arena, sabato 29 marzo 2025 a partire dalle ore 15.30 arriva ilin un match che può essere importantissimo per i due club. I bavaresi di Vincent, sono primi in classifica, ma sono incappati in due partite di fila senza vittorie e hanno fatto rientrare il Bayer Leverkusen a -6. Gli ospiti dell'ex-Genoasono invece in serie positiva e devono difendere il vantaggio di 5 punti sul terz'ultimo posto.

Partita: Bayern Monaco-St. PauliData: sabato 29 marzo 2025Orario: 15.30Canale tv: Sky Sport Calcio (202)Streaming: SkyGo, NowUrbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sané; Kane. Allenatore: Kompany.Vasilj; Wahl, Nemeth, Van der Heyden; Saliakas, Smith, Irvine, Treu; Sinani; Saad, Weishaupt. Allenatore: Blessin

La gara si gioca allee sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Calcio (202).In più, gli stessi abbonati hanno l'opzione mobile (tablet, smartphone e pc) grazie al servizioLa stessa gara sarà visibile suin streaming.