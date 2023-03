Di seguito le parole di Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, sulla situazione punte nella squadra di Nagelsmann:



"Prima di tutto voglio dire che siamo contenti del rinnovo di Choupo-Moting. Non posso ancora dire cosa succederà in estate ma le voci su Kane non hanno senso. Spero che Choupo mantenga questo rendimento e continui a segnare gol, poi vedremo".