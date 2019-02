“Esattamente un girone fa, da quando decise di sputare in faccia a un calciatore del Sassuolo, Costa è retrocesso nella scala d’importanza della rosa juventina, ma perderlo definitivamente sarebbe stato ancor più rischioso e dunque Allegri ha insistito più volte su di lui, sacrificando il più disciplinato Bernardeschi. Cercheranno di venderlo la prossima estate, non ne rimpiangeremo la tenuta fisica, né il carattere e la scarsa intelligenza”, così Luca Beatrice commenta sulle colonne di Tuttosport il futuro di Douglas Costa, finito nell'occhio del ciclone dopo l'incidente in auto e la festa di Neymar.