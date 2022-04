Il ct del Belgio Roberto Martinez ha parlato del sorteggio del girone con Marocco, Canada e Croazia al canale ufficiale della federazione:



“Sono contento che siamo finiti nel Girone F, perché ci permetterà di esordire più tardi e avere una preparazione più lunga. Col Marocco abbiamo un legame particolare: Fellaini e Chadli, ex calciatori di questo gruppo, hanno radici in quel paese. Il Canada, invece, ha giocato una buona fase di qualificazione, mentre la Croazia la conosciamo molto bene. Non è un caso se sono vice-campioni del Mondo nell’ultimo torneo”.