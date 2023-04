Mancano poco più di 48 ore all’inizio di Benfica-Inter. Pochi minuti fa, la UEFA ha deliberato ufficialmente la designazione arbitrale per l’incontro valido per i quarti di finale di Champions League. A dirigere la sfida dei nerazzurri, sarà l’inglese Michael Oliver, 38 anni, tra i più quotati ed esperti direttori di gara del massimo organismo internazionale. L’arbitro è sicuramente caro – per così dire – ai tifosi juventini: nel 2018, il britannico ha diretto il match del Bernabeu tra Real Madrid e Juventus, passato agli annali per quel calcio di rigore fischiato ai Blancos in pieno recupero, decisivo per la qualificazione in semifinale degli uomini dell’allora tecnico Zinedine Zidane.



LO SFOGO DI BUFFON – Il fallo di Benatia su Lucas Vazquez – ancora dubbio al giorno d’oggi – generò un parapiglia che portò all’espulsione del capitano bianconero Gianluigi Buffon che, nel post gara, diede pieno adito alla sua frustrazione, sfogandosi davanti alle telecamere ed accusando l’arbitro inglese di “avere un bidone dell’immondizia al posto del cuore” per il penalty fischiato.