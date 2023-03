L'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, è intervenuto al Pentasport per analizzare il momento dell'Inter. "Quella di Inzaghi non è una squadra che sa saltare l'uomo ed è l'ultima per dribbling tentati. Contro la Juve, una volta preso il gol ho pensato che non avrebbero più segnato. In campo aperto soffre, perché non ha gente che corre. Sono tutti ottimi giocatori, ma è strutturata così. E' un miracolo che sia tra le migliori otto d'Europa, sono 3/4 sessioni di mercato che vive di parametri zero come Acerbi e Mhkitaryan, non ci si può più permettere di etichettarla come la più forte del campionato. La Fiorentina sta bene, gioca a calcio ed è una squadra che sviluppa gioco e idee. Ultimamente gli sta riuscendo tutto, mentre all'Inter no: deve recuperare giocatori ed è stanca, e quando i tuoi tifosi ti fischiano è difficile. Lautaro ha fatto il contrario di ciò che mi aspettavo: è esploso post-Mondiale e ora è in difficoltà. Speriamo in Lukaku, che adesso ha segnato quattro gol in Nazionale".