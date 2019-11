Matteo Berrettini continua a scrivere la storia. Il tennista azzurro, grazie alla vittoria odierna di Denis Shapovalov su Gael Monfils, si è ufficialmente qualificato per le Atp Finals, il torneo in cui si sfidano i migliori 8 giocatori dell’anno.



GIORNATA DECISIVA - Nel Master 1000 di Parigi Bercy oggi era giornata di quarti di finale, da dentro o fuori per Berrettini, seppur non impegnato direttamente (è stato eliminato al secondo turno da Tsonga). Il suo destino infatti era nelle mani di Monfils, avversario diretto nella corsa al Masters, e Shapovalov, il rivale odierno del francese. Bastava una vittoria a Gael, sconfitto invece con un nettissimo 6-2 6-2 dal giovanissimo canadese, che si è così regalato le semifinali a Bercy ed ha aperto le porte di Londra a Berrettini.



STORIA - Berrettini, che dalla prossima settimana salirà al numero 9 della classifica Atp, centra un traguardo storico: è il terzo italiano uomo, dopo Adriano Panatta nel 1975 e 41 anni dopo Corrado Barazzutti nel 1978, a raggiungere la Atp Finals, quello che un tempo era chiamato Masters, un torneo che racchiude e ammette solo l'eccellenza mondiale del tennis. Berrettini è tra gli otto maestri del 2019.



I QUALIFICATI ALLE FINALS - Questi gli otto qualificati per le Finals, al via il 10 novembre a Londra, nella cornice della O2 Arena:

1 Nadal

2 Djokovic

3 Federer

4 Medvedev

5 Thiem

6 Tsitsipas

7 Zverev

8 Berrettini