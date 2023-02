Besiktas scatenato! Dopo l’arrivo dell’ex Sampdoria Omar Colley, nell’ultima giornata di calciomercato in Turchia, pensa ad un colpo top, last minute: il fantasista del Chelsea Hakim Ziyech.



IL FUTURO – Per il punto fisso della nazionale marocchina, dopo un lungo corteggiamento da parte del Milan, si pensava fosse fatta per il suo trasferimento al Paris-Saint-Germain, il 31 gennaio. Invece, per via di un ritardo di comunicazione del club inglese, la vidimazione dei documenti è slittata oltre la mezzanotte, facendo saltare l’accordo. Ad oggi, il club turco, come riporta la testata turca Fanatik, farà un assalto per il prestito fino a giugno.