Il ds del Bologna Riccardo Bigon è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Milan: "Mihajlovic? L'aspetto umano è preponderante, rivederlo è una grande gioia: cerchiamo di stargli vicini per dargli forza e superare le difficoltà, riesce a dare un contributo più che sostanziale. Ibrahimovic? È una suggestione che abbiamo già spiegato e raccontato più volte. Il contatto diretto tra il mister e Ibra è stato il mese passato e l'accordo era che Ibra prendesse le sue decisioni a dicembre. Siamo ben contenti e propensi qualora lui decidesse di prendere questa strada, aspettiamo le sue decisioni. Non siamo in difficoltà in attacco, ma su giocatori come Ibrahimovic c'è poco da discutere".